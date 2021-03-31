Проверяем, как выглядит обед до 10р в пятизвёздочной гостинице «Европа»

По обеденной традиции зажали в кулачке на всякий пожарный 30р на двоих и выехали на тест. Ну, как выехали, шесть минут прыткой рысью от станции метро Октябрьская – и мы в холле забытого всеми ресторана «Авиньон», при, прошу заметить, пятизвёздочной гостинице «Европа». Первое правило гостиниц – никогда, слышишь, никогда не заказывай кофе! Почему? Дальше поймёшь.

Центровое расположение, но нет парковки. По атмосфере вот прям типичный ресторан при гос отеле: накрахмаленные скатерти, сервированные столы и большие окна с видом на временно закрывшийся «Гранд Кафе». Интересно, какому гению в голову пришла идея ставить батареи перед панорамными окнами?

Немного о ресторане по версии самого ресторана. Звучит многообещающе, но я всё равно волнуюсь.

ЧТО НА ОБЕД

Из меню видно, что если не устраивать пир, то вполне себе можно уложиться до 10р за обед. Для примера собрал «Эконом Комбо»: салат из четырёх видов овощей под майонезом, грибной суп с лапшой, курица под сыром с отварным рисом и кекс с изюмом – 8,50р. От 25р можно заказать доставку прямо в офис.

Это готовят до 2 апреля – запоминайте. Сегодня шеф замешал Оливье с ветчиной за 2,50р, таких размеров, что его можно подавать на ложке. Часы рядом не по мотивам фильма «Охотники за Разумом», и вроде никто не хочет играть со мной в игру, а чтобы могли оценить кукольный размер. Салат – гуд, по ГОСТу.

Видно, что персонал очень старается соблюдать заявленный высокий уровень сервиса, но получается какой-то экспромт. Особенно сервировка обеденных блюд. Заржавели, давно туристов не видели.

Следующим дрожащими руками вынесли борщ с двумя кусочками мяса за 2р. Далеко не эталон, но и 2р.

У бро была та самая курица под майонезно-сырной шапкой с картофельными хрустящими колобками в качестве гарнира. Получилось 5,20р за полноценное блюдо. Уплетал с аппетитом, значит вкусно.

А у меня спагетти а-ля белорус под тёртым сыром с петрушкой в густом мясном соусе Болоньезе за ровно 6р. Порция не как в частных ресторанах, от души, впервые кто-то не пожалел макарон. По-домашнему вкусно.

Если встанет вопрос, какой брать десерт, то я порекомендую сочный Наполеон за 2,60р. Хотя суховатый кекс с изюмом за 1,10р тоже неплох. А теперь удар в пах – капуЧЧино за 7р. Ни стыда, ни совести, ироды! Ладно богатых туристов обдирать, могли же в обед для местных норм цену сделать. Не падабайка.

Считаю, что офисный обед на каждый день не должен стоить дороже 10р за три курса. Поэтому почти уложились, если без десертов и обезумевшего капучино. Который, к слову, был сварен на отлично.

Тезисами и по делу: цены справедливые, а уровень кухни в обед чуть выше гос столовой, но без душного запаха котлет, чистенько, аккуратно, чинно. Напомню, что моя оценка исключительно по соотношению цена/качество еды. Наводку смело берите на вооружение.

Оценка обедов «Авиньон»: 8 кокобаев