Совместно с Viber выпустили стикерпак фудхантера и рассказываю как попасть к нам, чтобы писать про еду

В отличие от других сообществ, в нашем царит мир охоты на еду, где действуют совсем другие правила – имя ей «КокоЛэнд». Начинали мы, как Спартанцы с 300 человек, и было крайне сложно вырастить аудиторию хотя бы до 3000. Но после того, как я изменил формат и внедрил к нам людей, любящих писать про еду, всё радикально изменилось!

Сейчас в нашей группе 16 администраторов, которые пишут, пускай и не регулярно. Среди них владельцы бизнесов, айтишники, блогеры, мамы, дети успешных родителей и простые люди, как мы все.

За пивными новинками следит уважаемый в алкогольных кругах – хмельной партизан Alex Leit. Именно его и не хватало. После назначения читатели писали слова благодарности за то, что его добавили в группу.

И благодаря коллаборации с Viber у нас появились фирменные стикеры Охотника за едой. Их можно скачать абсолютно бесплатно ещё в течение 3 месяцев. После скачивания вы тут же присоединитесь к КокоЛэнд. Стикеров пока не так много, как хотелось, но скоро мы это исправим. По состоянию на сегодня в группе уже 47 641 участников, цифры статистики показывают охват 242 891 посещений за 30 дней.

Наши стикеры создавались так, чтобы через них можно было делиться своими эмоциями ежедневно. Что значит «барсук в гнезде»? Это когда пришёл в заведение на тест, и тебя узнали, но они делают вид, что нет. Читатели часто используют его, когда хотят сказать «Я на месте».

Стикер с десяткой понятен без пояснений: «10 кокобаев» – это отлично, круто, нереально! Пару раз слышал за соседним столиком, как девочки оценивали парней в кокобаях, какой-то каннибализм, ей Богу.

КАК ПОПАСТЬ К НАМ?

Пожалуй, самый популярный вопрос после «Как вы столько едите?». Для вступления в группу вам необходимо хоть иногда писать обзоры на еду в Инстаграм или другой соц сети. И отмечать меня, чтобы я мог изучать ваших жертв. И, как это было со многими вступившими, рано или поздно попадёте в наши ряды вещать на большую аудиторию. Но если ранее аккредитованный фудхантер не генерирует хотя бы один пост в месяц. Ему приходится повторно подавать заявку на вступление в группу. Таков путь!