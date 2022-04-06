В ресторане «Эмбер» запустили серию безлимитных ужинов по странам, куда не вылететь

Каждую пятницу с 19:00 шеф-повар Рэнди начинает придумывать, чем нас удивить. И уже в эту пятницу 8 апреля с 19:00 на седьмом этаже в ресторане «Эмбер» при гостинице «DoubleTree by Hilton» будут знакомиться с кухней Испании. За 120byn с человека в формате безлимит, это значит, что голодными вас не отпустят. После Испании провезут по Италии, Франции и закончат в Англии, цена на следующие ужины будет уточняться, всё зависит от фантазии шефа.

Вдоль столов будет курсировать шеф-телега со свежеприготовленным гигантским осьминогом, различные тапасы, пинчитос, пататас бравас, слайсированный хамон, королева испанской кухни — паэлья с морепродуктами и очень очень много вкусных десертов. Столик лучше бронировать.