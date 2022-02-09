11 февраля в Беларуси открывается 30 кофейня «Cofix», и в честь этого акция

Купи любой напиток объёмом 400мл и получи второй такой же за 1 копейку. Мелочь, но почему бы и да. Акция действует только 11 февраля во всех тридцати кофейнях и распространяется на кофе, чай, лимонады, если кому-то жарко, то и на фирменные айсы. Чтобы активировать режим акции, скажи бариста на кассе: «Много Кофикс не бывает». Новая же кофейня откроется в стекляшке на проспекте Независимости, 6, рядом с выходом со станции «Площадь Ленина».

И не забываем, что в остальные дни во всей сети «Cofix» можно пить любые напитки с 10% скидкой по Карте Фудхантера. Как говорят среди Джунов: копейка — рубль сохранит, а скидка не попрошайничество, а лояльность к любимому гостю. Полностью согласен!