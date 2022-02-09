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11 февраля в Беларуси открывается 30 кофейня «Cofix», и в честь этого акция

Кокобай
1 день назад
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Купи любой напиток объёмом 400мл и получи второй такой же за 1 копейку. Мелочь, но почему бы и да. Акция действует только 11 февраля во всех тридцати кофейнях и распространяется на кофе, чай, лимонады, если кому-то жарко, то и на фирменные айсы. Чтобы активировать режим акции, скажи бариста на кассе: «Много Кофикс не бывает». Новая же кофейня откроется в стекляшке на проспекте Независимости, 6, рядом с выходом со станции «Площадь Ленина».

И не забываем, что в остальные дни во всей сети «Cofix» можно пить любые напитки с 10% скидкой по Карте Фудхантера. Как говорят среди Джунов: копейка — рубль сохранит, а скидка не попрошайничество, а лояльность к любимому гостю. Полностью согласен!

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Stels
Stels
6 часов назад

Ребята, хватит уже кофе перегревать! Пить же невозможно…

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Shurik
Shurik
6 часов назад
Ответить на  Stels

да кстати, иногда такое случается. Но не критично, Старбакс ведь тоже перегревает постоянно!

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Boris
Boris
2 минут назад

Хорошая акция, спасибки

0
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Джекки не Чан
Джекки не Чан
6 часов назад

Буду там 100%

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Shurik
Shurik
6 часов назад

Отличные новости, рядом с моим универом!

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