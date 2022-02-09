11 февраля в Беларуси открывается 30 кофейня «Cofix», и в честь этого акция

Купи любой напиток объёмом 400мл и получи второй такой же за 1 копейку. Мелочь, но почему бы и да. Акция действует только 11 февраля во всех тридцати кофейнях и распространяется на кофе, чай, лимонады, если кому-то жарко, то и на фирменные айсы. Чтобы активировать режим акции, скажи бариста на кассе: «Много Кофикс не бывает». Новая же кофейня откроется в стекляшке на проспекте Независимости, 6, рядом с выходом со станции «Площадь Ленина».
И не забываем, что в остальные дни во всей сети «Cofix» можно пить любые напитки с 10% скидкой по Карте Фудхантера. Как говорят среди Джунов: копейка — рубль сохранит, а скидка не попрошайничество, а лояльность к любимому гостю. Полностью согласен!
Ребята, хватит уже кофе перегревать! Пить же невозможно…
да кстати, иногда такое случается. Но не критично, Старбакс ведь тоже перегревает постоянно!
Хорошая акция, спасибки
Буду там 100%
Отличные новости, рядом с моим универом!