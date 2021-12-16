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В «Песочнице» открывается Новогодняя ярмарка. Что на этот раз?

отКокобай
16 декабря, 2021
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Самая короткая ярмарка на моей памяти! С 22 декабря, это среда, по 29 декабря этого же года. На территории будет дежурить Айс Бар, утеплённые шатры, карусель, кто успел тот и сел, чай из самовара, фуд-траки с едой и прочее веселье. Звучит хорошо!

Все восемь дней с 13:00 до 22:00. Одевайтесь теплее и захватите на всякий наличку.

А при оплате чего-угодно в «Песочнице» картой VISA вам выдадут имбирный пряник.

По состоянию на вчера выглядит вот так, за оставшиеся 6 дней должны успеть.

Где: г. Минск, ул. Куйбышева, 45

Когда: с 22 по 26 декабря

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18 минут назад

думаю стоит сходить!

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