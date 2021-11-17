С 18 ноября «Гастрофест» во всех городах Беларуси. Ищите любимые заведения

Уже завтра и по 5 декабря во всех областных центрах можно будет потестить сеты еды по фиксированной цене. В Минске по 32р, было 28р, а в регионах на 5р дешевле – 27р. Собственно, как и всегда есть бесплатная доставка, на этот раз от «Glovo».

В Минске участвуют: BackDoor Bar, Тифлисъ, Cafe Prime Time, Невинный бар, IL Патио, Друзья, Заслонаў, Гости, Чайный Пьяница, Italiano!, WOOGLY, Pinky Bandinsky, Ресторан 101, Чумацький Шлях, DOM, Clever Rock Pub, Chef Arts, НАША ПИВНАЯ, FriendsFish, Княжеский двор, Evo. Подробнее про сеты и другие города на Gastrofest.by.

Как должны выглядеть сеты, потом сравните. По-традиции будет тест заведений.