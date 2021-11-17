Подписка
Подписка на новости

Только самое интересное! И не волнуйтесь, мы не шлем спам!

Интересное на сегодня

С 18 ноября «Гастрофест» во всех городах Беларуси. Ищите любимые заведения

отКокобай
17 ноября, 2021
2 комментария
Total
0
Shares
0
0
0
0

Уже завтра и по 5 декабря во всех областных центрах можно будет потестить сеты еды по фиксированной цене. В Минске по 32р, было 28р, а в регионах на 5р дешевле – 27р. Собственно, как и всегда есть бесплатная доставка, на этот раз от «Glovo».

В Минске участвуют: BackDoor Bar, Тифлисъ, Cafe Prime Time, Невинный бар, IL Патио, Друзья, Заслонаў, Гости, Чайный Пьяница, Italiano!, WOOGLY, Pinky Bandinsky, Ресторан 101, Чумацький Шлях, DOM, Clever Rock Pub, Chef Arts, НАША ПИВНАЯ, FriendsFish, Княжеский двор, Evo. Подробнее про сеты и другие города на Gastrofest.by.

Как должны выглядеть сеты, потом сравните. По-традиции будет тест заведений.

0
0
0
0
Total
0
Shares
Share 0
Share 0
Like 0
Tweet 0
Like 0
Подписаться
Уведомление о
guest
2 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Наташа К.
Наташа К.
2 часов назад

Опять эти горы ненужной еды!

1
Ответить
Светлана
Светлана
9 часов назад

Очень всё аппетитно выглядит! Нужно попробовать

0
Ответить
Похожие новости
Яндекс.Метрика
2
0
Будем рады вашему мнению, прокомментируйте.x
()
x