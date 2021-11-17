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Когда откроется бар-корт для зумеров на 1500 квадратных метров. Локация «М 11» – один большой бар!

отКокобай
17 ноября, 2021
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Переформат площадки в стиле индастриал для молодёжи, чтобы по «Галерее» не убегать от охранников. На территории под крышей 1500 кв.м.: еда, Луа тики бар с коктейлями на роме, Бульбашь бар со своими настойками. Из развлечений тир, игровая зона, тихое место для работы за ноутом, томными зимними вечерами – кинопоказы.

Вход свободный со стороны проспекта Машерова, по пути в лапшичную «Нудлс». Старт движухи запланирован на эту пятницу 19 ноября с 19:00. Выглядит вот так.

БАР

Не поощряю пьянство. Коктейли по 13р, а пиво «Аливарии» по 7р, совсем дубу рухнули!

Адрес: г. Минск, пр. Машерова, 11

Телефон: +375(44) 595-82-08

Время работы: 19:00 – 00:00

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Наташа К.
Наташа К.
5 часов назад

Зуммеры тут есть?

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Наташа К.
Наташа К.
22 минут назад

Выглядит более-менее достойно

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