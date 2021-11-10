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Сеньор Кокобай🏹
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Под корпоративы и ДР. Новый неоновый парк развлечений открылся в «ТЦ Столица» на первом этаже

отКокобай
10 ноября, 2021
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Ещё вчера можно было отдохнуть без очередей, а сейчас как получится. На площади около 200 квадратных метров разместился бамбербол, это когда залазишь в шар и бьёшься с другими. Сухой неоновый бассейн, консоли для виртуальных игр, випка с PS 5 и не виртуальный туалет, смотрите не перепутайте. Топовая локация для фотосессий.

Магия «Neon Parka» начинается тогда, когда гасят свет. Захватите сменную одежду.

ЦЕНЫ: по будням 1 час развлечений – 12р с человека с доступом везде, кроме вип-комнаты. Закрыть весь парк по будням до 20 человек на час стоит 90р с доступом везде. Крупные мероприятия нужно бронировать по телефону.

Кухни и бара нет, поэтому разрешают заказывать свою еду. Кальян – запрещён, увы.

Где: торговый центр «Столица»

Телефон: +375(29) 125-90-90

Режим работы: 10:00 – 22:00

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