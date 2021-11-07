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Сеньор Кокобай🏹
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С 6 по 20 ноября – фестиваль самодельной пасты

byКокобай
7 ноября, 2021
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Объявили его в кафе с небанальным подходом к еде – «Дилетанты» с улицы Комсомольской. Да-да, это те, кто тартар из говядины подаёт в форме коровы.

Макароны сами тянут из двух видов итальянской муки, из неё потом готовят 4 разных пасты по 18р. Не сказал бы, что прям хорошая цена, но может много и вкусно, как в Италии. Паста Болоньезе с фаршем из мраморной говядины подаётся с перебитыми шампиньонами и трюфельной пастой . Для вегетарианцев паста из четырёх разных сыров в соусе на белом вине с тёртым мускатных орехом: сулугуни, пармезан, голубой и страчателла. Паста с бланшированными креветками, анчоусами и песто в соусе из рыбного биска, посыпается печеньем из пармезана. И последняя с жареными вешанками, шпинатом, сладким перцем и маринованным тофу, обжаренным в муке, в томатном соусе с вялеными помидорами. Звучит збс, завтра будет тест!

Когда: с 6 по 20 ноября

Где: г. Минск, ул. Комсомольская, 8

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