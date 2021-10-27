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Как завтра будет выглядеть новый формат «Бургер Кинг» Роял на Немиге

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Под горячую руку попал устаревший интерьер, теперь двухъярусный «Бургер Кинг» стал более эко, более френдли, с привычным форматом удобств: сенсорный кран в «Где Сходил» и безопасный бесконтактный заказ через приложение. Потестить все прелести уже завтра 28 октября с 14:00, но я бы приходил чутка позже. Да, последующие две недели только тут Воппер по 4р вместо 6,50р по купону флюгергехаймер, шутка — 4040.

Простите, но сейчас пойдут спойлеры. В интерьере много дерева, как дань стилю БК Америки 50-х. Яркий лунный свет, чтобы видеть, если в безлимитных напитках закончился сироп и идёт только содовая.

Вдоль стола на первом этаже подставка под телефон — дань современной моде на Тик Ток. Согласитесь, удобно!

Адрес: г. Минск, пл. Свободы, 17

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