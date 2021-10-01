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В ресторане «ЛУИ XIII» шеф-ужин от известного Питерского шефа Евгения Викентьева

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Бывал пару раз на его шеф-ужинах, поэтому смело рекомендую. Пройдёт он 15 октября в ресторане «LOUIS XIII» при отеле «Пекин», начало в 18:30. Курс из 10 блюд сета «Теории новых деликатесов» стоит 200р.

Сет Евгения Викентьева можно затестить только в ресторане «Белуга» на Красной площади в Москве.

ЧТО БУДЕТ: Саликорния, угорь, томаты. Страус, морской ёж, роза. Калкан, рапан, ель. Осьминог, кокосовый кефир, баклажан. Икра русского осетра, лосось, вонголе. Водка, белый гриб, кинза. Виноградные улитки, виноградные листья, греча. Конь, тыква, арахис. Рябина, морковь, пряничные оладьи. Сныть, ревень, сметана.

Адрес: улица Красноармейская, 36

Телефон: +375(29) 898-51-54

Начало: 15 октября в 18:30

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Матрос
Матрос
1 час назад

Дорого, но надо сходить, реально вкусно должно быть

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