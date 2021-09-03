10 сентября в «Silver Screen» пройдёт «Ночь пожирателей рекламы 2021»

Все Vip места явно придержали для особых гостей, поэтому остались Стандартные по 30 рублей и Комфорт за 40 рублей. Разница лишь в удобстве кресла. В стоимость включена развлекательная программа, душевная атмосфера, игристое, закуски, просмотр коллекции «Ночь пожирателей рекламы», скидка на трансфер. Купить билет.

ГДЕ: Минск кинотеатры «Silver Screen » в ТРЦ «Дана Молл » и ТРЦ «Арена Сити ». В Гродно ТРЦ «Тринити ».