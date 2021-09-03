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10 сентября в «Silver Screen» пройдёт «Ночь пожирателей рекламы 2021»

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Все Vip места явно придержали для особых гостей, поэтому остались Стандартные по 30 рублей и Комфорт за 40 рублей. Разница лишь в удобстве кресла. В стоимость включена развлекательная программа, душевная атмосфера, игристое, закуски, просмотр коллекции «Ночь пожирателей рекламы», скидка на трансфер. Купить билет.

ГДЕ: Минск кинотеатры «Silver Screen» в ТРЦ «Дана Молл» и ТРЦ «Арена Сити». В Гродно ТРЦ «Тринити».

Когда: 10 сентября в 23:00

Цена: от 30 до 40р

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Драник
Драник
12 часов назад

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