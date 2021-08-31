Кофейный фестиваль начнётся с 8 сентября. 60 заведений с сетами по 8 рублей
Пройдёт он в шести областных городах Беларуси: Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилёв, где 60 заведений будут выдавать сеты: кофе плюс десерт всего за 8р. Внизу участники, а подробнее смотрите у них на сайте.
Минск
Кто участвует: бурегрная «BBJ», «Кава и Кветки», «Кул Кофе», «Лавацца Клуб», все «Кофикс», «Кофеёк», «Вуд Кофе», «Перфетто», «Кофе Саунд», «Микс Кофе».
Брест
Кто участвует: кафе «Тепло», «Корица», «Солод», «Штрудель», «Гранд Кафе», «Cherie», «Шерлок», «El Greco», «Bouquet Studio», «Кокон», «Корица»,
Витебск
Кто участвует: бар «Нимбус», «Меланж», «Ковёр», «Нино», «Зен», «Смайл Кофе», «Кофейня», «Капучино.бай,» «Хинкальная номер один», «Пицца Хаус».
Гродно
Кто участвует: кафе «Поляна», «Прафитроля», «Раскоша», «Доппио», «Кавалава», «Джезва», «Виленская», «Фудмаркет», «Какао», «Чашки энд Ложки чил».
Гомель
Кто участвует: кофейня «Кофе Саунд», «Уголёк», «Рассказов», «Кофелогия», «Уми», «Bouquet Studio», «Патио», «Комплимент», «Мэдрок», «Май».
Могилёв
Кто участвует: бар «Терруар», «Жорж Симоне», «Гранд Савой», «Сел и Съел», «Эдисон», «Ван Гог», «Темпо», «Инари», «Баноффи», «Коффа Тайм».
Когда: с 8 по 28 сентября
Цена: 8р за сет