Кофейный фестиваль начнётся с 8 сентября. 60 заведений с сетами по 8 рублей

Пройдёт он в шести областных городах Беларуси: Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилёв, где 60 заведений будут выдавать сеты: кофе плюс десерт всего за 8р. Внизу участники, а подробнее смотрите у них на сайте.

Минск

Кто участвует: бурегрная «BBJ», «Кава и Кветки», «Кул Кофе», «Лавацца Клуб», все «Кофикс», «Кофеёк», «Вуд Кофе», «Перфетто», «Кофе Саунд», «Микс Кофе».

Брест

Кто участвует: кафе «Тепло », «Корица », «Солод », «Штрудель », «Гранд Кафе », «Cherie », «Шерлок », «El Greco », «Bouquet Studio », «Кокон », «Корица »,

Витебск

Кто участвует: бар «Нимбус », «Меланж », «Ковёр », «Нино », «Зен », «Смайл Кофе », «Кофейня », «Капучино.бай, » «Хинкальная номер один », «Пицца Хаус ».

Гродно

Кто участвует: кафе «Поляна », «Прафитроля », «Раскоша », «Доппио », «Кавалава », «Джезва », «Виленская », «Фудмаркет », «Какао », «Чашки энд Ложки чил ».

Гомель

Кто участвует: кофейня «Кофе Саунд », «Уголёк », «Рассказов », «Кофелогия », «Уми », « Bouquet Studio », «Патио », «Комплимент », «Мэдрок », «Май ».

Могилёв

Кто участвует: бар «Терруар », «Жорж Симоне », «Гранд Савой », «Сел и Съел », «Эдисон », «Ван Гог », «Темпо », «Инари », «Баноффи », «Коффа Тайм ».