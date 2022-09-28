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Ночлег

А вы уже были в экопарке-зоопарке с кафе и рестораном «Станьково»? Если нет, то время пришло!

Кокобай
2 дня назад
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Вообще, центр экологического туризма не новый, но в блог не давал, поэтому сегодня исправлюсь. По-прежнему считаю лучшим в Беларуси зооландшафтный парк «Диприз» под Барановичами, но до него пилить долго. А «Станьково» от «Агрокомбината Дзержинский» — лучшее, что дала наша природа в 50 километрах от столицы. Из минусов — это животные в клетках, в современном мире принято называть «зоопарк». Визуально условия адекватные, но всё равно за решёткой.

Цены лайтовые: вход — 7byn с персонажа, детей до 5 лет пустят поглядеть на животных бесплатно. Готовый пакет корма для птиц — 1,50byn. С животными не пускают, у них тут свои живут.

На 60 гектарах земли тихий лес, озеро, восемь экодеревянных коттеджей для полудикого проживания от 300byn в сутки, беседки с мангалом, русская баня. С голоду не помрёте, на территории для взрослых ресторан «Графский Маёнтак», детям — кафе «Мишутка», смотрите не перепутайте. Кому VIP-экскурсии по всем площадкам на бричке за 120byn или на дилижансе за 170byn?!

Более 40 видов птиц и млекопитающих разных мастей, страусы, фазаны, павлины, более 15 видов кур. Ещё лисы, еноты, зубры, яки, благородные и пятнистые олени, ламы и муфлоны, рыси и грустный мишка. По периметру зоосада проложен пешеходный маршрут, откуда на них можно посмотреть.

ЧЕМ КОРМЯТ

Готовят как и везде дальше столицы — кухня домашняя, цены ресторанов Минска, порции конские.

Тезисами и по делу: клёвый парк, при хорошей погоде четыре часа с семьёй пролетают, как одно мгновение. По старой доброй традиции берите бутерброды и чай в термосе, не прогадаете.

Оценка парка «Станьково»: 8 кокобаев

Адрес: д. Станьково

Телефон: +375(44) 599-43-88

Режим: 10:00 — 19:00

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Ирина
Ирина
1 день назад

Были в этом парке. Впечатление двоякое… Отношение к животным испортило все и вся. Уточки банально съедали каждую травинку. Птицы в плохом состоянии. Написала им на почту, предложила, что если нужна помощь элементарно помочь с уборкой или привезти овощи/корм, то многие откликнуться только напишите. Не стыдно просить помощи, стыдно ничего не делать. Ответа не последовало… Как и мер. У парка большой потенциал, но…

Последний раз редактировал 1 день назад пользователем Ирина
4
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Александра
Александра
1 день назад

Если ничего не видел больше, то место может и ничего на первый взгляд. Но по факту обосранные птицы в грязных загонах, территория чуть ли не голое поле. Многие животные содержаться в ужасных условиях. Когда смотришь на медведя и других крупных зверей сердце кровью обливается. Русским языком по бумаге написано, что животных кормить нельзя, но найдутся дебилы, которым нужно зверю кинуть конфету которую он съест и будет мучаться потом.
По факту отношения к животным этот парк отвратительное место…

4
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Blyz
Blyz
1 день назад

Шняга шняжная))

2
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Анна
Анна
1 день назад

В последнее посещение остались ужасные впечатления. Медведицу содержали в одной клетке с собакой, целая слезливая история на табличке рядом о том, как собака помогала адаптироваться медвежонку в новых условиях, когда его только нашли. По факту медвежонок вырос в огромного медведя а собака так и осталась маленькой дворнягой. В наше посещение эта медведица избивал несчастную собаку, даже лапу ей перебила. Я настолько впечатлилась, что написала в администрацию, чтобы рассадили животных, ответа не последовало, самой проверить не было возможности.

1
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кАломбУ
кАломбУ
1 день назад

Это Освенцим для животных, как и тамошний «ресторан» в котором и готовить толком не умеют. Выносят салат в котором по меню половину ингредиентов нет…

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Мария
Мария
4 часов назад

Были там , не понравилось . Жалко животных они содержаться не в очень хороших условиях . Лучше в Диприз съездить

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