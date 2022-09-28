А вы уже были в экопарке-зоопарке с кафе и рестораном «Станьково»? Если нет, то время пришло!

Вообще, центр экологического туризма не новый, но в блог не давал, поэтому сегодня исправлюсь. По-прежнему считаю лучшим в Беларуси зооландшафтный парк «Диприз» под Барановичами, но до него пилить долго. А «Станьково» от «Агрокомбината Дзержинский» — лучшее, что дала наша природа в 50 километрах от столицы. Из минусов — это животные в клетках, в современном мире принято называть «зоопарк». Визуально условия адекватные, но всё равно за решёткой.

Цены лайтовые: вход — 7byn с персонажа, детей до 5 лет пустят поглядеть на животных бесплатно. Готовый пакет корма для птиц — 1,50byn. С животными не пускают, у них тут свои живут.

На 60 гектарах земли тихий лес, озеро, восемь экодеревянных коттеджей для полудикого проживания от 300byn в сутки, беседки с мангалом, русская баня. С голоду не помрёте, на территории для взрослых ресторан «Графский Маёнтак», детям — кафе «Мишутка», смотрите не перепутайте. Кому VIP-экскурсии по всем площадкам на бричке за 120byn или на дилижансе за 170byn?!

Более 40 видов птиц и млекопитающих разных мастей, страусы, фазаны, павлины, более 15 видов кур. Ещё лисы, еноты, зубры, яки, благородные и пятнистые олени, ламы и муфлоны, рыси и грустный мишка. По периметру зоосада проложен пешеходный маршрут, откуда на них можно посмотреть.

ЧЕМ КОРМЯТ

Готовят как и везде дальше столицы — кухня домашняя, цены ресторанов Минска, порции конские.

Тезисами и по делу: клёвый парк, при хорошей погоде четыре часа с семьёй пролетают, как одно мгновение. По старой доброй традиции берите бутерброды и чай в термосе, не прогадаете.

Оценка парка «Станьково»: 8 кокобаев