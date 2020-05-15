Все отлично + сравнение с Менюбай (МакДональдс)

У нас в стране не принято писать хорошие отзывы, но что-то мне подсказывает, что сплошной негатив о Деливио — заказуха от конкурентов) Делал заказ первый раз, и да, может мне повезло, но опыт исключительно положительный (тем более, что есть, с чем сравнить — Менюбай).Кто не любит много буков, вкратце: сделал заказ из Макдака в пятницу в 15:20, привезли в 15:55, как и положено. Оплачивал онлайн: не люблю лишних коммуникаций, тем более в текущей ситуации. Доволен всем: удобным сайтом (в первую очередь), скоростью доставки, курьером. Даже не думал, что в пятницу можно что-то привезти за 30-40 минут, час-пик же. Очень здорово, что Макдак решил сменить доставщика. Понравилась возможность смотреть, как едет курьер, в реальном времени. Знаком с веб-технологиями, проверил страницу — реально посылает и получает запросы о перемещении. Круто 🙂 У Менюбая (бывший доставщик Макдака) был ужасный сайт, где нельзя было даже нормально сохранить карту. Из-за этого у меня два раза был случай, когда жму на сохраненную карту — деньги списываются — сайт показывает ошибку (заказ не принят). Приходилось звонить и просить отмену платежа. После первого раза я потратил время, чтобы написать в поддержку Менюбая (ВКонтакте). Реакции через 2 месяца — НОЛЬ! Хотя ответили «спасибо, передадим разработчикам». Еще у Менюбая постоянно менялась политика доставки. Сначала была бесплатная, потом за 2 рубля, потом за 3 рубля. Меня не напрягает платить за доставку, но неприятно, когда заказываешь нечасто, и каждый раз новые условия.Если сравнить скорость доставки Менюбая/Деливио, то с Менюбаем были случаи, что написано 40 минут, а приходило только через час. К Деливио пока никаких претензий, все четко. Посмотрим, как будет в будущем. В общем, не ведитесь только на негатив. Просто те, у кого сервис работает как по маслу, обычно не пишут отзывы. Пробуйте и решайте сами, как я 🙂