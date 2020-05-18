Вчера посетили это заведение. Взяли том ям, лапшу с тофу и фо.Фо просто ужасный. Я ела его в разных заведениях (комаровка, галерея, трак на ул. Октябрьской, даниловский рынок в Москве и даже домашний, приготовленный любителем) и это самый ужасный фо!!! Я попросила не острый, везде кроме кокоса подается отдельно острый соус чтобы сделать по своему вкусу. Фо сладкой, говядина старая и реально воняла немытой коровой и… просто не понятно зачем там жареный арахис, который перебивает весь вкус. Специи и зелень по минимуму. И главное!!! На мою просьбу дать мне соль, ведь вкус реально был несбалансированный, мне ответили, что соли нет и дать мне ее не могут. Лапша и том ям были средние, за такую цену вообще не интересно.не рекомендую.