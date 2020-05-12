шок контент

Посещал точку на Хмельницкого.Это такой развод,просто не описать!Брали Фо , Рамен, Том ям.Поразили размеры порции(для 10р как-то маловато)Открыв контейнер с супом,я не увидел ничего схожего с супом Фо Бо(кроме наличия говядины)Был сантиметровый слой масла непонятного(насколько я знаю в супе нет ничего жаренного) на мой вопрос повару «Что за масло в моем супе?» Он не дал вразумительный ответ Цвет супа никак не совпадал с классическим Фо на вкус масло с кензой я не знаю как можно испортить такой простой в приготовлении суп Том Ям это вообще прикол не думал,что в супе за 10р будет пара грибков и 2 доходяжных креветки Сервиса никакого. Цены себя ни сколько не оправдывают. Худшее заведение за последние несколько лет где я бывал.