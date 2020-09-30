Сервис на 3 из 10

Заказываю не первый раз. По началу все было замечательно. Но потом начались косяки. Трижды заказ привозили с задержкой от 40 до 60 минут. Все соотвественно холодное. Один раз по геолокации в приложении было видно, что курьер в другом конце города находился уже к истечению заявленного времени заказа, оператор убеждала, что это глюк системы и все будет вовремя, но нет, опоздание на 60 минут и все холодное. На вопросы почему, честно не сказали, что задерживаются, оператор принесла извинения.

Сегодня в очередной раз дав шанс данной доставке, заказала еду, но через 10 минут позвонила оператор и сказала, что из-за большой загрузки, будет задержка на 30-40 минут, конечно же ждать заказ в два раза дольше по времени чем планировалось в мои планы не входило, и собственно я пешком в обе стороны быстрее схожу, тогда оператор посоветовала отменить заказ, но при этом возврат оплаченных средств будет происходить до недели (причём оплата у них только картой до заказа)

Вопрос: за что берет деньги данная организация при доставке?