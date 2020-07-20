первое впечатление о Lidbeer Bar shot

Прогуливаясь в позапрошлые выходные по Маркса, увидел у входа в бар надутые шарики и людей с профессиональными фотоаппаратами, и понял, что попал на открытие бара. Внутри было людно, ну а как же- открытие же, но место нашлось. Интерьер нейтральный, без особых претензий, все новое, свежее, только после ремонта, так что ощущения остались положительными. Собственно, как и после дегустации шотов авторских наливок, их там, если не ошибаюсь, видов десять. Понравились грушевый, вишневый и розмариновый. Как по мне, так малость сладковаты, но всё на любителя, конечно. Барышням точно понравится. Пиво разливное лидское, тёмное и светлое. Есть ещё другое спиртное, конечно, но уровень цен я не смотрел, в другой раз как-нибудь. В помещении не курят, что для меня большой плюс. Для большинства, конечно, минус. По пятницам и субботам анонсируется живая музыка, так что, конечно, будем заходить. В общем, рекомендую.