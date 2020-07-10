Никакой сервис

Ужасный сервис. Давала им шансов 10. Готова была заказывать постоянно – но нет. В последний раз заказ везли 2 часа, вместо 60 минут – по карте было видно, что курьер уехал в противоположную сторону с моим заказом. Конечно, привез все холодное. Оператор врала, что его локация просто на карте не верно отображается) Сегодня – заказала, оплатила, через полчаса перезвонили, сказали, что ресторан закрыт. В счет этой оплаты что-то другое заказать нельзя. И так постоянно. И ни разу за свои ошибки даже скидку на доставку не предложили, и толком не извинились. Короче, все. Больше заказывать не буду – и вам их не советую.