Хочу выразить благодарность за статью. Но от лица компании «Комплекс-Бар» уточню всю необходимую информацию на данной странице. Компания «Комплекс-Бар» предоставляет услуги комплексного оснащения организаций индустрии HoReCa уже более 20 лет и предлагает клиентам широкий ряд наименований профессиональной посуды, оборудования, инвентаря и аксессуаров. Ассортимент компании составляет: столовая посуда и предметы сервировки, кухонный и кондитерский инвентарь, барный инвентарь, сиропы, технологическое оборудование, вспомогательный инвентарь, униформа и предметы интерьера, хозяйственные товары. «Комплекс-Бар» является эксклюзивным дистрибьютором ряда ведущих мировых производителей профессиональных товаров в Беларуси,то есть имеет эксклюзивные права на поставку товаров этих брендов на белорусских рынок. «Комплекс-Бар» имеет ряд преимуществ: презентация полного ассортимента товаров в торговом зале площадью 300 м2; наличие товарных запасов на складах; бесплатная доставка товара; гибкая ассортиментная политика; работа с персональным менеджером; формирование ассортимента по заявкам клиента (со склада и под заказ); возможность выезда торгового представителя.Выставочный зал Комплекс-Бар не является магазином, хотя и продает частным и юр.лицам как и по чеку, так и по банковской карте. Суббота и воскресенье — выходной. Директор Назарова Татьяна.