Интересное заведение с очень не плохой пивной картой

Обслуживание очень сильно хромает. Использованные салфетки лежали на столе минут 30, бокал был пустым 12 минут. И это при посадке в 6 столиков всего лишь. Так же у официантки были проблемы с запоминанием заказа и она подходила и переспрашивала позиции по несколько раз.Про поставленные бокалы пива без бирдекелей я вообще молчу. Причём неоднократно. Так, идём дальше. Закончились салфетки на столе, попросили обновить. Спустя 5 минут девушка-официант гордо прошла с салфетками… мимо нашего столика. Занавес. Овации.P.S. Попросил счёт, официант убежала, не уточнив, наличка или карта. Спустя минут 10 принесли счёт, а потом ещё через 10 я увидел терминал