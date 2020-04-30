Сегодня посетили это замечательное заведение. Интерьер с первых секунд приковывает взгляд, хочется внимательно рассматривать каждую деталь. Высокие потолки создают ощущение простора, из больших окон отличный вид, декоративные элементы добавляют уюта. Отличное место как для свиданий, торжеств и деловых встреч, так и для приятных посиделок в кругу друзей, или же просто за чашечкой кофе. Интересное меню, однако без излишнего креатива. В нем можно найти всеми любимую пиццу и что-нибудь эдакое из морепродуктов. Одни из лучших поке, которые мне довелось попробовать. Авокадо на вкус как в Испании, что для Беларуси большая редкость. В целом кухня очень достойная и вполне соответствует заявленным ценам, которые далеко не самые высокие по Минску. Персонал вежливый, приятный, знающий меню и готовый помочь с выбором блюд. Непременно загляну в Fabriq ещё, и не раз! Вероятно, это место станет для меня одним из любимых.