Discussion of Разочаровали

Добрый день.

Меня зовут Михаил, я CEO доставки ROLL BROS.

Хочу сказать спасибо за ваш честный отзыв. Такие отзывы для нас ценнее всего, потому как именно они помогают обратить внимание на важные вещи и усилить контроль. Хочу выразить извинение лично и поблагодарить вас за мысль о компенсации за такие «косяки». Абсолютно согласен, что было бы обосновано предложить вам данное блюдо в правильной подаче бесплатно, чтобы вернуть ваше доверие. Мы начали недавно, накапливаем опыт и благодаря Вашему отзыву сформируем новое внедрение для подобных ситуаций. Свяжемся с вами, чтобы предложить комплимент и снова извиниться.