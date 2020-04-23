Делали большой заказ на обзор, в итоге 4 супа и 2 основных блюда приехали полностью холодными, у супа-пюре отделилась вода от всего остального, булочкой можно забивать гвозди, а 2 блюда я просто отказался есть. Деливо сделали всё четко и извинились, а вот сам EasySoup скорее пытался оправдаться, чем загладить вину. Деньги за холодные блюда вернули и за это спасибо. Никогда больше не буду есть здесь. Не желаю им зла, но вам советую выбрать другое заведение. И если интересно, я прикрепляю видео-обзор с более подробной историей. https://youtu.be/b7REHpskSUM