Добрый день, мы, 6 сотрудников 1-го из предприятий связи, воспользовались популярным сервисом по доставке еды, а именно menu. by. 15.04.2020 мы заказали через данный сервис продукцию Burger king. Во вкладке, ‘Специальные предложения’ есть акция (при заказе 1-го воппера, 2-ой получаешь в подарок). Мы заказа 3 воппера с надеждой, что нам привезут 6. Позвонил нам оператор, сказал, что заказ принят и нам привезут 6 бургеров. Мы ждали доставки, как конца света. Через час нам вновь позвонил оператор и сообщила, мол произошла ошибка и привезут нам не 6 бургеров, а 4 (1 в подарок). Итог, через 1,5 часа пришёл курьер пешком и принёс 3 бургера, об акциях он не в курсе — его дело ходить и доставлять еду, связывайтесь с менеджером. Т. Е. ещё 1-н сотрудник остался голодным. Бургер мало того ещё и холодные. Звонили менеджеру на личный, взял 1-н раз трубку и обещал, что администратор перезвонит. Никто не перезвонил. Телефон менеджера 80291957977. Набирали ей повторно — абонент, не абонент. Короткий номер 7977 никто не отвечает. Ситуация повторяется не первый раз. Написали в соц сетях Burger king и menu.by — ответа нет. С помощью данного обращения хотели бы повлиять на руководство компании. Нельзя относиться к своим клиентам, которые платят деньги, как к животным.