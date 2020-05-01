Супы и гриль — супер, суши обычные

Дорада на гриле была просто божественной, хотя оч долго готовили. Крем-суп с красной рыбой и креветкой — тоже отлично, маст-бай. А вот суши не впечатлили, просто ок. Самые огромные креветки тоже на любителя, жестковаты. Цены немного кусаются, но с учетом хорошего качества (рыба реально свежая-охлажденная, а не замороженная, ну и грилем пользоваться ребята точно умеют), норм. В целом, рекомендации. Начните с той же дорады и крем-супа, точно не разочаруетесь, но а дальше надо пробовать-смотреть.