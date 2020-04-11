Сервису повезло запуститься в самое удачное время, но они даже тут смогли обо#$@ться...

Заказал доставку сета «Слепая дегустация» из Pinky Bandinsky в 14:44 (заказ №33245). При заказе указал оплату картой при получении, сайт сообщил что время доставки 50 минут. Спустя 100 минут в 16:24 мне позвонил оператор, сообщил что курьер выехал, но у него нет терминала. Попросили найти наличные или произвести оплату по ссылке. Нашел наличные, сообщил что нужна сдача с 50 рублей. Перезвонили, сказали что все ок! В итоге в 17:00 спустя более более двух часов ожидания приехал курьер с холодным сетом, полной суммы необходимой для сдачи не было. Отвратительная работа службы подставки, никому не рекомендую.