Разочаровали

Впервые сделал заказ с этого сайта. Сразу минус то, что нельзя добавлять в корзину. Привезли быстро, упаковано хорошо, хороший маркетинг. По вкусу роллы понравились, но креветки были не очищены от кишечника. Сам рис разваливается, что невозможно макнуть в соевый. Пожаловался на это, только на следующий день мне перезвонили (после моего напоминания о себе) и предложили 15% скидку на следующий заказ (обычно другие компании в качестве компенсации привозят те же роллы, но уже качественные). Заказывать второй раз не осмелюсь, нет гарантий что не привезут такое же.