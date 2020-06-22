По истине сказочное заведение…
Очень хорошее здание и интерьер, все есть для успешного создания клиентской базы, НО УДРУЧАЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и ТОТАЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ НАВЫКОВ правильного и уместного обращения со своими клиентами…
Ощущение, что это притон необазованных малолеток, которые «учатся» работать в ресторанном бизнесе.
В момент закрытия одна из вышеописанных даже не намекала, а неприкрыто просила покинуть заведение. (Это было ровно в 23.50, даже не в 00.00 или позже… зачем оставлял чаевые, не пойму.. )
В добавок ко всему, остальные подростки и более «зрелое» поколение напротяжение визита очень громко ругались матом, просто как сапожники… и чем ближе к закрытию, тем более интенствно и громко они начинали свой процесс коммуникации!
НИКОГДА И НИГДЕ С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ…. Поистине удивительное и УНИКАЛЬНОЕ место..
Ребята, вам большой респект!! Чем вы думаете и на что расчитываете вообще не понятно!! Вам нужна работа и клиенты?? Продолжайте в том же духе!!
Я призываю начальство принять соответствующие меры — ПОЗОР!!!…
Стыдно за вас и страшно за будущее…
Пустые, не равитые и не развивающиеся работники.
Это ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ…