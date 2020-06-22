По истине сказочное заведение...

Очень хорошее здание и интерьер, все есть для успешного создания клиентской базы, НО УДРУЧАЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и ТОТАЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ НАВЫКОВ правильного и уместного обращения со своими клиентами…

Ощущение, что это притон необазованных малолеток, которые «учатся» работать в ресторанном бизнесе.

В момент закрытия одна из вышеописанных даже не намекала, а неприкрыто просила покинуть заведение. (Это было ровно в 23.50, даже не в 00.00 или позже… зачем оставлял чаевые, не пойму.. )

В добавок ко всему, остальные подростки и более «зрелое» поколение напротяжение визита очень громко ругались матом, просто как сапожники… и чем ближе к закрытию, тем более интенствно и громко они начинали свой процесс коммуникации!

НИКОГДА И НИГДЕ С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ…. Поистине удивительное и УНИКАЛЬНОЕ место..

Ребята, вам большой респект!! Чем вы думаете и на что расчитываете вообще не понятно!! Вам нужна работа и клиенты?? Продолжайте в том же духе!!

Я призываю начальство принять соответствующие меры — ПОЗОР!!!…

Стыдно за вас и страшно за будущее…

Пустые, не равитые и не развивающиеся работники.

Это ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ…