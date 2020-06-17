отличное заведение! прекрасный персонал!

Вечером 16.06.2020 были в Литвинах на Победителей. Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность парню-официанту и молодой девушке (она вроде администратор). К сожалению, не запомнили их имена(

Вечер был настолько прекрасным благодаря их обслуживаю! Официант грамотно посоветовал блюда,вино, был очень доброжелателен и вежлив, девушка также помогала во всем. Блюда приготовились очень быстро, плюс вкуснейшие свиные височки! А какие там десерты шикарные! Быстро подносили новые блюда, убирали стол. Их позитивный настрой, улыбки – это то,что помогло украсить наш вечер еще больше!

Также в самом конце был сделан приятнейший комплимент от заведения!

Огромное спасибо еще раз!

Просим руководство выписать премию данному персоналу! Потому что благодаря таким квалифицированным сотрудникам к вам хочется возвращаться снова и снова! СПАСИБО!