Один торт — неделя проблем

Заказывали морковный торт в данном заведении. Оператор перезвонила и приняла заказ. Доставка пришла вовремя и курьер приятный.Однако через несколько дней, оказалось что я якобы что-то недоплатила за этот торт, а именно 2.40 руб.Как мне сказали, ошиблась оператор принимавшая заказ. Я оплачивала курьеру картой по товарному чеку, полную сумму из этого чека.На электронную почту никакого подтверждения не было о приобретаемом товаре, в профиле на сайте тоже нет возможности проверить предыдущие заказы. Как понять, что вы меня не обманываете?Сейчас оказывается что я еще задолжаю кому-то. Где гарантии, что мне не позвонят через неделю и не скажут, что я им еще что-то должна?Эти деньги — копейки. Почему клиент должен страдать? Я считаю, что если ошибся оператор, пусть он и оплачивает. (я оплатила эти несчастные 2.40 руб. если что)Репутация компании упала ниже плинтуса, настроение испорчено. Бизнес по-белорусски, как говорится. Спасибо за ваши услуги, но больше пользоваться ими у меня нет желания.