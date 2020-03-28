Краткое описание моих обращений к сервису menu.by

За последние полгода я трижды пытался заказать доставку в menu.by, ниже я опишу как это было. 1) Первый заказ был сделан за 30 минут до закрытия заведения, из которого я хотел заказать доставку. Через 5 минут после закрытия заведения я перезвонил в menu.by для уточнения, но мне ответили, что смогут выполнить заказ только после открытия этого заведения. Сообщить мне об этом раньше или хотя бы по своей инициативе, видимо, для сервиса не обязательно. 2) Второй заказ, учитывая предыдущий опыт, был сделан за 60 минут до закрытия, при условии, что доставка должна была быть через 75 минут. Однако и в этот раз после закрытия заведения я перезвонил в menu.by, и мне сказали, что не смогут доставить, т.к. заведение уже закрыто. 3) И, наконец, третий и последний мой заказ в этом сервисе. 22 марта в 21:52 я вновь сделал заказ и оплатил его (заведение закрывается в 23:00, время доставки 60-75 минут). Со мной, как и ранее, никто не связывался. В 23:11 я дозвонился до сервиса и снова мне сказали, что ничего не доставят. Предложили сделать заказ в другом заведении или вернуть деньги на карту. Я выбрал возврат денег. 27 марта, поскольку деньги так и не были возвращены, я снова позвонил в menu.by, и мне сообщили, что, наверное, оператор забыл оформить возврат, но сейчас они точно оформили и деньги будут возвращены в течение 3 рабочих дней.