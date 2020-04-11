Для тех кто любит ПИЦЦУ. А не тесто с мазиком.

Вчера попробовали несколько видов. Очень погравилось. Это действительно ПИЦЦА, а не тесто с мазиком. А АЛЕКСЕЙ настоящий ПИЦЦАЙОЛО. Он очень любит готовить пиццу и живет этим делом. Немного о самом продукте и заведении. Римская пицца отличается хрустящей и пористой основой, да и готовится немного по-другому, нежели обычная пицца. Тесто чуть дольше зреет, за это время дрожжи «съедают» все сахара, так что оно становится полезнее для желудка. Бóльшая часть муки тут — итальянская пшеничная «зеро зеро», остальные 10% подбираются для конкретного теста — от ржаной до овсяной. Из-за муки 00, которая является основой любой итальянской пиццы, и появилось название — «Зеро Зеро Пицца».