Было любимое заведение. больше туда не поеду

Это было одно из моих любимых и часто посещаемых мест (как для обеда, так и для ужина). Но с каждым разом уровень сервиса, к сожалению, ухудшался. Но последнее посещении была ключевой точкой, когда решила и отзыв написать, и больше туда не приезжать.

1. Официант обеденное меню не предложила и не принесла. Когда администратору было сделано замечание, эту официантку как ветром сдуло, больше на глазах не показывалась. обслуживал нас потом другой официант.

2. В лимонаде оказался черный длинный волос.

3. Суп готовили 50 минут!!!!

4. после супа еще 40 минут!! несли второе блюдо .

5. наш обед вместо получаса растянулся в 2 часа! на вопрос , почему так медленно, официант сказал,что у них аврал. извините, но занято было всего 4 столика на весь ресторан. это называется аврал? официанты и повара, наверное, было сильно перегружены таким количеством людей.

6. извинения мы получили только за волос в лимонаде. за потерянных 2 часа на обед, невкусный сулугуни — ноль реакции.. хотели взять книгу жалоб и предложений, но решили не тратить своё время. больше туда ни ногой. и никому не посоветую.