Боги, храните этот ресторан!

10/10 по еде с доставкой. Взяла код со сливок, скептически относилась к доставке(в субботу вечером ага-ага), но нам было не сильно куда спешить… Итого — без вопросов приняли заказ на мясной сет за 39+ рублей по коду со сливок(1,7 кг веса с много мяса и чуть-чуть лавашей), обещали доставить за час иии… доставили ровно через час… Моявшоке… привезли еду, которая при открытии боксов если не шкварчала, то парила так, что было видно, что оно вот только-только приготовлено(видно курьерам выдают телепорты, за что отдельный респект). Шашлык разваливался при попытке укуса, кебаб был приготовлен не на решетке, а по канонам на 2х шампурах… Гастрономический оргазм был, есть и если они продолжат в том же духе — БУДЕТ! Учитывая цену/качество — доставку — ребята, не сбавляйте оборотов и у вас пол минска будут заказывать(и правильно сделают)!