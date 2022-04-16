Кухня вселенной Marvel: каков на вкус редкий стейк Паук из нашей говядины

Нашёл пару кусков мяса в магазине «Льём и Жарим» в копях ЖК «Маяк Минск». Это редчайший стейк, так как в бычке их всего два, и извлечь его из тазобедренного сустава, не повредив, достаточно сложно. Называют его пауком из-за жировой сетки, напоминающей паутину. Эта мышца практически не нагружается, поэтому стейк должен быть нежным. Проверим, не стоит забывать, что качества мяса напрямую зависит от качество бычка и его кормления.

Упаковка завесила на 31byn, что весьма дорого для белорусского мяса, пускай и молодечненского. Буду готовить классическим способом, как привык с тонким краем.

Поперчить, облить оливковым маслом;

Отдохнуть 20 минут при комнатной температуре;

Пожарить по 3 минуты с каждой стороны;

И 6 минут отдыха в фольге;

Подавать стейк намерен сбрызнутым трюфельным маслом на зерновой булочке, промазанной перечным соусом. Ничего лишнего, даже не солю мясо, т.к. всё это есть в перечном соусе.

ЖАРИМ

1. Смазал оливковым маслом с розмарином, поперчил. Закинул на раскалённую сковородку и только во время жарки увидел, что это два тонких сплюснутых стейка, вот это поворот!

2. Стейки переворачивал каждые 1,5 минуты, т.е по 2 раза, чтобы в общем получилось 3 минуты с каждой стороны. На втором переворачивании закинул 100г сливочного масла, им же поливал.

3. После стейки полежали 3 минуты в фольге, дальше острым ножом их нарезал, сбрызнул из баллончика оливковым маслом с трюфелем. Следующим движением разложил его на зерновую булочку, промазанную слегка сладковатым перечным соусом. Стейк-бутерброд готов.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

А получилось жилистое, нежевательное с сухожилиями мясо, пойдёт на лакшери гуляш. Вполне вероятно, что надо готовить его в духовке, только это уже не то пальто. А если решитесь пожарить стейк дома, то советую брать мясо сухого вызревания любого отруба. Или охлажденные стриплойн или рибай — их готовить проще всего. Я уже показывал, как правильно жарить.

Тезисами и по делу: за шесть минут стейк Паук превращается в еду собакам. Не делайте так!