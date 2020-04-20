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Афиша
Недвижимость
Работа
Бар Голубая устрица
Одобрено
Оценка заведения
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Description
Продается отличный бар в центре Минска, есть кухня, кальян и сцена
Инфо
[email protected]
+37529-111-11-11
http://barblue.by
Проспект Независимости 25, Minsk 220030, Belarus
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3 Просмотров
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Категории
Бар
Карта
Автор
Bomja
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