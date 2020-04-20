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Бар Голубая устрица

Бар Голубая устрица Одобрено

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Description

Продается отличный бар в центре Минска, есть кухня, кальян и сцена

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[email protected]
+37529-111-11-11
http://barblue.by
Проспект Независимости 25, Minsk 220030, Belarus

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