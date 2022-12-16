Сходили на экскурсию, чтобы посмотреть как появляются на свет ваши кольца и серёжки на ювелирном заводе «ZORKA»

Сегодня я покажу, какой труд скрывается за, казалось бы, просто украшениями из серебра и золота. Экскурсии на завод «ZORKA» прекратились с началом Ковида, но в скором времени должны возобновиться. Нас запустили в святая святых, чтобы показать процесс превращения металла в украшение. Завод находится в Шабанах в отдельно стоящем здании, под производство выделено два этажа. Прежде чем на всё смотреть, нас по заводской традиции записывают в журнал.

Первый делом заходим посмотреть, где создаюётся дизайн всех украшений. Чтобы они попали на витрину, необходимо пройти путь голосования всех структур, от отдела маркетинга до продаж. А чтобы люди покупали, художникам необходимо ловить модные, скоротечные тренды.

Изготавливают на предприятии практически всё: кольца, браслеты, броши, серьги, колье, пирсинг, различные подвески и т.д. Говорят, к ним часто обращаются с запросами и корпоративные клиенты для разработки значков, фирменных подарков и эксклюзивных, уникальных вещей.

Каждый эскиз прорабатывается художником детально, необходимо учесть в конструкции и удобство каждодневной носки, и технологические особенности, и самое главное, создать привлекательное ювелирное изделие, доступное по стоимости. Далее инженер-конструктор производит построение модели в специальной программе, именно от этого этапа зависит дальнейшая судьба изделия.

Следующий шаг — автоматическая печать деталей будущего изделия на 3D-принтере, для этого используют специальный воск. Полученные детали отливают исключительно в серебре для последующего изготовления мастер-модели и резиновой пресс-формы для тиражирования изделий.

Изготовление восковых моделей происходит путем автоматического впрыскивания расплавленного воска в резиновую пресс-форму (она зелёного цвета), последующего охлаждения и аккуратного извлечения синих восковок. Специалист внимательно следит за качеством каждой модели.

Пример адского терпения — опытный мастер инкрустирует в будущее кольцо камешки размером с глаз муравья. Выглядит сложно, но когда решил попробовать сам, оказалось вообще нереально! Макаешь иглу в воду, после нужно захватить камень сверху и аккуратно поместить в углубление.

Далее восковые заготовки с камнями собирают в цилиндрические блоки. Тут так называемые восковые ёлочки помещают в специальные гипсовые формы, специальное из уст экскурсовода повторялось очень часто, ведь мы на ювелирном заводе. Затем форму помещают в специальные печи на ночь, утром достают и под давлением заполняют драгоценным металлом. Смотрим.

Далее следуют операции ручной сборки, полировки до блеска, клеймения, нанесение лазером гравировки, многоступенчатый контроль качества изделий и только потом упаковка.

ИНТЕРЕСНО: во всех цехах на полу лежит решётка, это чтобы золотая пыль и стружка не уносилась на подошве. На умывальниках стоят фильтры, они тоже ловят частички золота, но уже с рук. Одежду после каждой смены сотрудники сдают, её тоже простирывают и протряхивают, чтобы ни миллиграмма золота не покинуло стены завода. После его собирают и сдают на переплавку.

Золото буквально повсюду, работников уже не удивить, чего не скажешь о гостях. Через камеры за всеми наблюдает большой брат. В колбе очищенное золото до чистоты 99,99 выглядит, как земля с Марса. А эта оранжевая реакция называется «Золотой дождь», давайте только без шутеек.

В этих печах плавят серебро и золото, у меня в руках золотой слиток весом 4 килограмма ценою в 250 000$. На тот момент надеялся, что в ладоши частицы золота не впитались, мало ли что.

Почти в каждом цеху кропотливый ручной труд пересекается с современным оборудованием, после этого начинаешь ещё больше ценить кольцо на пальце. Вот слабослышащая девушка сплетает браслеты. Падабайка за активную позицию завода в вопросах трудоустройства каждого.

Абсолютно все крупные бриллианты сопровождаются паспортами качества международных геммологических лабораторий. Это дополнительная гарантия и подтверждение ответственного подхода производителя к премиальным изделиям. В руке блестит камень ровно один карат.

Экскурсия на три часа с перерывом на столовую (про неё расскажу позже) понравилась, после увиденного начинаешь иначе смотреть на ювелирные украшения, за которыми скрывается реальная ручная работа. Новую рубрику называем «По заводам» и однозначно будем её продолжать в Ютубе.

Полную экскурсию ожидайте на нашем канале в Ютубе и там вы увидите много чего интересного.

ПОЛЕЗНО

Украшения, которые производит «ZORKA», можно найти в сети ювелирных магазинов «ZIKO». Сотрудники отдела маркетинга рассказали, что к Новому году в «ZIKO» при покупке от 219byn вам подарят, созданные на заводе, серебряные серьги с бриллиантами. Акция стартует 16 декабря.

Партнерский текст, созданный совместно с OOO «ЗИКО» / УНП 100006896