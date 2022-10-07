Хэллоуин не за горами, время закупаться всяким ужасным и омерзительным, желательно, недорого

Бесовский праздник, восходящий к традициям древних кельтов, принято отмечать 31 октября. По заветам стариков украшаю норку страшными тыквами, паутиной, и готовлю горячий Грог на пряном роме с черепами из апельсинов. Из еды куриные кости «KFC», в луже кетчупа мистические сосиски в тесте из кулинарии. Проще говоря, на праздник больше уделяю внимание атмосфере, из костюма обычно рога или маска. Вечером пересматриваю «Врата тьмы» и «Плетёный человек».

В «Фикс Прайсах» появился отдельный стенд со всякой бесовской атрибутикой — дешевле, чем самому делать. Не скажу за все магазины, точно было в ТЦ «Океан» на проспекте Дзержинского, 3Б.

Над декорацией полки не запаривались, просто WOW, хз, при чём тут World of Warcraft. В прошлом году аксессуары были интереснее и разнообразнее, в этом же, выбор дефицитный, сейчас покажу.

Стрёмная кукла для подвешивания — 7byn, связку скелетов за 4byn можно применить для подачи еды. Ползучая тарелка в форме большого паука — 4byn, есть в трёх цветах. Беру!

Жуткие наклейки на лицо по 2byn, большой мохнатый декоративный паук за 7byn, классическая маска Призрачного гонщика — 6byn, вязаные тыквы в ассортименте, но какие-то беспонтовые.

Короче, в этом году особо не старались, но на безрыбье и это пойдёт. Где ещё для Хэллоуина?