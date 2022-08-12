Це шо Таймс сквер? Сегодня в центре на заводе открылась новая локация с едой «Лучшая улица»

Классно придумали с названием нового пространства строители улицы, часовых дел мастера завода «Луч», которая 12 августа начинает тестовую работу. А вчера под видом помощника помощника повара из рамен-трака «Ронина» я проник посмотреть, что вас ждёт. К слову, его поставят сюда для обкатки раменов к 11 уже готовым точкам. Улица фестивальная, осталось только занестись в реестр культурно-зрелищных мероприятий, так требует новый закон.

Станция метро «Парк Челюскинцев», вход на «Лучшую улицу» со стороны улицы Толбухина и около оптового магазина «Вино энд Вино», улица Натуралистов, 3. Не попадите случайно на завод.

Если что, вдоль офиса МТС под шлагбаумом большая платная парковка по 2byn за 1 час стояния.

Всё, как на обычной улице, только с едой, туалетами, кальянной террасой и большим экраном для просмотра чего захотите. Зимой тоже будет работать в штатном режиме, для этого созданы двадцать восемь стационарных точек. Напоминает душевный хостел «Фабрика» в Тбилиси.

Ничего не ел, вижу пару знакомых игроков, снимающих точки по 1500byn, плюс коммуналка. В меню улицы будет плов, рёбра на гриле, стейки, бургеры, кубинская еда, кофе, коктейли и куда без шаурмы.

Из Гродно привезут фудтрак с той самой неаполитанской пиццей на дровах, это прям жирный лайк.

Атмосфера — что-то среднее между «Лидбиром», Октябрьской и «Песочницей». Завтра тестим еду.

А вот так выглядела «Фабрика» в Тбилиси прошлым летом. Каюсь, поленился написать, вы посмотрите, какая красота, рамены вообще пушка! Про Батуми не забыл, почитайте.