Zavtraki 24 / Завтраки 24

Zavtraki – это пространство, в котором гармонично сочетаются здоровая еда и современное искусство.

Мы взяли за идею объединить в одном ключе лаконичный дизайн, авторское меню с круглосуточными завтраками и творчество. Все детали и элементы интерьера стремятся не отвлекать от стен, на которых всегда будут висеть работы перспективных белорусских художников.

Команда поваров разработала меню уникальных завтраков, где привычные нам рецептуры играют новыми вкусами и красками!

Открытая кухня позволит вам наблюдать за творчеством, которое в итоге окажется у вас в тарелке! Наличие фитнес бара – это удобный и быстрый способ взять здоровый перекус с собой, в виде салата или смузи! Расположение в центре города, на самой красивой и тусовочной улице – окунет вас в атмосферу Минска!