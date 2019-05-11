Добавить
Zavtraki 24 / Завтраки 24

Zavtraki 24 / Завтраки 24

Круглосуточные завтраки в центре Минска

Оценка заведения

Описание

Zavtraki – это пространство, в котором гармонично сочетаются здоровая еда и современное искусство.

Мы взяли за идею объединить в одном ключе лаконичный дизайн, авторское меню с круглосуточными завтраками и творчество. Все детали и элементы интерьера стремятся не отвлекать от стен, на которых всегда будут висеть работы перспективных белорусских художников.

Команда поваров разработала меню уникальных завтраков, где привычные нам рецептуры играют новыми вкусами и красками!

Открытая кухня позволит вам наблюдать за творчеством, которое в итоге окажется у вас в тарелке! Наличие фитнес бара – это удобный и быстрый способ взять здоровый перекус с собой, в виде салата или смузи! Расположение в центре города, на самой красивой и тусовочной улице – окунет вас в атмосферу Минска!

Фото

В меню

Обеденное меню
Вегетарианская еда
Суши
Пицца
Бургеры
Фаст-фуд
Шаурма
Уличная еда
Сэндвичи
Салаты
Холодные закуски
Здоровая еда
Завтраки
Для веганов
Роллы
Ризотто
Паста
Ланч
Детское меню
Морепродукты
Устрицы
Том ям
Пад Тай
Десерты
Мороженое
Бизнес-ланч
Стейки
Шашлык
Карри
Плов
Суп
Пироги
Драники
Колбаски
Хинкали
Хачапури
Буррито
Тако
Горячие закуски
Праздничные блюда
Авторские напитки
Коктейли

Информация

+375 29 162-62-05
улица Зыбицкая 2, Минск, Беларусь

Режим работы

Открыто 24/7

Ценовая категория

Средние цены
15
35

Статистика

5181 Просмотров
3 Рейтинг
3 Избранные
4 Поделилось

Категории

Кафе
Кафе

Карта

Это ваше заведение?

Это ваш бизнес?

Список заявок - лучший способ управлять и защищать свой бизнес.