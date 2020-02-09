Вкусное место

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Пекарня в центре Минска
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Новая пекарня в районе академии наук
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+375(44) 725-04-07
улица Дорошевича 4, Минск, Беларусь
Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 20:00
Понедельник
08:00 - 20:00
Вторник
08:00 - 20:00
Среда
08:00 - 20:00
Четверг
08:00 - 20:00
Пятница
08:00 - 20:00
Суббота
08:00 - 20:00
Воскресенье
08:00 - 20:00
Ценовая категория
Средняя ценовая категория
₽
5
₽
15
Статистика
1254 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
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Категории
Пекарня
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