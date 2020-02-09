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Вкусное место

Вкусное место

Пекарня в центре Минска

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Описание

Новая пекарня в районе академии наук

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Информация

+375(44) 725-04-07
улица Дорошевича 4, Минск, Беларусь

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 20:00
  • Понедельник
    08:00 - 20:00
  • Вторник
    08:00 - 20:00
  • Среда
    08:00 - 20:00
  • Четверг
    08:00 - 20:00
  • Пятница
    08:00 - 20:00
  • Суббота
    08:00 - 20:00
  • Воскресенье
    08:00 - 20:00

Ценовая категория

Средняя ценовая категория
5
15

Статистика

1254 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
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Категории

Пекарня
Пекарня

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