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Стихи, кофе, поцелуи

Стихи, кофе, поцелуи

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Описание

Маленькая кофейня в центре города.

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Информация

8 (044) 535-53-75
проспект Независимости 19, Минск, Беларусь

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

5
10

Статистика

863 Просмотров
6 Рейтинг
1 Избранное
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Категории

Кафе
Кафе
Кофейня
Кофейня

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