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Стихи, кофе, поцелуи
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Описание
Маленькая кофейня в центре города.
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8 (044) 535-53-75
проспект Независимости 19, Минск, Беларусь
Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Ценовая категория
₽
5
₽
10
Статистика
863 Просмотров
6 Рейтинг
1 Избранное
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Категории
Кафе
Кофейня
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