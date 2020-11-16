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Розмарин гастро-бутик

Розмарин гастро-бутик

Бутик с едой

Оценка заведения

Описание

РОЗМАРИН delivery – это удобная доставка отборных, качественных продуктов к вам домой, в офис или на дачу. Мы внимательно следим за сроками годности, поэтому гарантируем свежесть товара, который вы приобретаете. В нашем интернет-магазине вы можете купить все самые необходимые продукты питания на каждый день и для особых случаев, напитки, товары для ваших питомцев.

Все заказы мы привозим с собственного оборудованного склада, который ежедневно пополняется товарами от надежных поставщиков. Доставляем заказы в Минске и области день в день или на следующий день после заказа.


Сделайте покупку через сайт: зарегистрируйтесь, выберете продукты и положите их в корзину, укажите адрес и способ оплаты. Курьер позвонит вам заранее, поднимет ваши продукты до квартиры и поставит пакеты туда, куда вы скажете. До оплаты вы имеете право отказаться от любого товара, даже если он уже привезен. После оплаты курьер предоставит вам кассовый и товарный чеки.

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Информация

+375(44) 770-44-77
https://www.rozmarinfood.by
Ратомская Улица 1, Минск 223018, Belarus

Сегодня Открыто сейчас UTC+3

10:00 - 21:00
  • Понедельник
    10:00 - 21:00
  • Вторник
    10:00 - 21:00
  • Среда
    10:00 - 21:00
  • Четверг
    10:00 - 21:00
  • Пятница
    10:00 - 09:00
  • Суббота
    10:00 - 21:00
  • Воскресенье
    10:00 - 21:00

Ценовая категория

Средние цены на товары
10
40

Статистика

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