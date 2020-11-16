Розмарин гастро-бутик

РОЗМАРИН delivery – это удобная доставка отборных, качественных продуктов к вам домой, в офис или на дачу. Мы внимательно следим за сроками годности, поэтому гарантируем свежесть товара, который вы приобретаете. В нашем интернет-магазине вы можете купить все самые необходимые продукты питания на каждый день и для особых случаев, напитки, товары для ваших питомцев.

Все заказы мы привозим с собственного оборудованного склада, который ежедневно пополняется товарами от надежных поставщиков. Доставляем заказы в Минске и области день в день или на следующий день после заказа.



Сделайте покупку через сайт: зарегистрируйтесь, выберете продукты и положите их в корзину, укажите адрес и способ оплаты. Курьер позвонит вам заранее, поднимет ваши продукты до квартиры и поставит пакеты туда, куда вы скажете. До оплаты вы имеете право отказаться от любого товара, даже если он уже привезен. После оплаты курьер предоставит вам кассовый и товарный чеки.