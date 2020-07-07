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Penguin / Пингвин
Одобрено
Кафе при центре обучения плаванию "Пингвин"
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Описание
Кафе при центре обучения плаванию “Пингвин”
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В меню
Обеденное меню
Вегетарианская еда
Суши
Пицца
Бургеры
Фаст-фуд
Шаурма
Уличная еда
Сэндвичи
Салаты
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Для веганов
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Ризотто
Паста
Ланч
Детское меню
Морепродукты
Устрицы
Том ям
Пад Тай
Десерты
Мороженое
Бизнес-ланч
Стейки
Шашлык
Карри
Плов
Суп
Пироги
Драники
Колбаски
Хинкали
Хачапури
Буррито
Тако
Горячие закуски
Праздничные блюда
Авторские напитки
Коктейли
Информация
[email protected]
+375(33) 626-04-26
http://png.by
Улица Грибоедова 1, Minsk 220035, Belarus
Сегодня
Закрыт
UTC+3
10:00 - 22:00
Понедельник
10:00 - 22:00
Вторник
10:00 - 22:00
Среда
10:00 - 22:00
Четверг
10:00 - 22:00
Пятница
10:00 - 22:00
Суббота
10:00 - 22:00
Воскресенье
10:00 - 22:00
Ценовая категория
Средние цены на еду и напитки
₽
5
₽
25
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Категории
Детское кафе
Кафе
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