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Penguin / Пингвин

Penguin / Пингвин Одобрено

Кафе при центре обучения плаванию "Пингвин"

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Описание

Кафе при центре обучения плаванию “Пингвин”

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В меню

Обеденное меню
Вегетарианская еда
Суши
Пицца
Бургеры
Фаст-фуд
Шаурма
Уличная еда
Сэндвичи
Салаты
Холодные закуски
Здоровая еда
Завтраки
Для веганов
Роллы
Ризотто
Паста
Ланч
Детское меню
Морепродукты
Устрицы
Том ям
Пад Тай
Десерты
Мороженое
Бизнес-ланч
Стейки
Шашлык
Карри
Плов
Суп
Пироги
Драники
Колбаски
Хинкали
Хачапури
Буррито
Тако
Горячие закуски
Праздничные блюда
Авторские напитки
Коктейли

Информация

[email protected]
+375(33) 626-04-26
http://png.by
Улица Грибоедова 1, Minsk 220035, Belarus

Сегодня Закрыт UTC+3

10:00 - 22:00
  • Понедельник
    10:00 - 22:00
  • Вторник
    10:00 - 22:00
  • Среда
    10:00 - 22:00
  • Четверг
    10:00 - 22:00
  • Пятница
    10:00 - 22:00
  • Суббота
    10:00 - 22:00
  • Воскресенье
    10:00 - 22:00

Ценовая категория

Средние цены на еду и напитки
5
25

Статистика

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