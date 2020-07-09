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Nanosy-Novosele / Наносы-Новоселье

Nanosy-Novosele / Наносы-Новоселье

Туристический комплекс Наносы рядом с озером Нарочь

Оценка заведения

Описание

Туристический комплекс «Налочи» с рестораном расположен в поселке Боровье. К услугам гостей сауна.

В распоряжении гостей кухня с обеденной зоной и собственная ванная комната с феном и душем. В распоряжении гостей холодильник, плита и чайник.

К услугам гостей терраса для загара.

В окрестностях можно заняться пешим туризмом и лыжным спортом, а также взять напрокат лыжное снаряжение и посетить частный пляж. На территории дома для отпуска имеется прямой доступ к лыжным склонам.

Мы говорим на вашем языке!

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Информация

+375(29) 620-52-53

Открыто 24/7

Ценовая категория

Средние цены
25
45

Статистика

6 Просмотров
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Категории

Агроусадьба
Агроусадьба
База отдыха
База отдыха

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