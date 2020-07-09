Nanosy-Novosele / Наносы-Новоселье

Туристический комплекс «Налочи» с рестораном расположен в поселке Боровье. К услугам гостей сауна.
В распоряжении гостей кухня с обеденной зоной и собственная ванная комната с феном и душем. В распоряжении гостей холодильник, плита и чайник.
К услугам гостей терраса для загара.
В окрестностях можно заняться пешим туризмом и лыжным спортом, а также взять напрокат лыжное снаряжение и посетить частный пляж. На территории дома для отпуска имеется прямой доступ к лыжным склонам.
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