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Мята Lounge Vostok / Мята Лаунж Восток
Мята Lounge — это не просто кальянная, это место, где можно полноценно расслабиться.
Оценка заведения
Информация
+375 (4479) 1-33-33
улица Франциска Скорины 2, Минск, Беларусь
Сегодня
Закрыт
UTC+3
12:00 - 02:00
Понедельник
12:00 - 02:00
Вторник
12:00 - 02:00
Среда
12:00 - 02:00
Четверг
12:15 - 02:00
Пятница
12:00 - 05:00
Суббота
12:00 - 05:00
Воскресенье
12:00 - 02:00
Ценовая категория
Средняя ценовая категория
₽
15
₽
35
Статистика
1777 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
3 Поделилось
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Гастробар
Кальян
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