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Мята Lounge Vostok / Мята Лаунж Восток

Мята Lounge Vostok / Мята Лаунж Восток

Мята Lounge — это не просто кальянная, это место, где можно полноценно расслабиться.

Оценка заведения

Информация

+375 (4479) 1-33-33
улица Франциска Скорины 2, Минск, Беларусь

Сегодня Закрыт UTC+3

12:00 - 02:00
  • Понедельник
    12:00 - 02:00
  • Вторник
    12:00 - 02:00
  • Среда
    12:00 - 02:00
  • Четверг
    12:15 - 02:00
  • Пятница
    12:00 - 05:00
  • Суббота
    12:00 - 05:00
  • Воскресенье
    12:00 - 02:00

Ценовая категория

Средняя ценовая категория
15
35

Статистика

1777 Просмотров
1 Рейтинг
0 Любимый
3 Поделилось

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Гастробар
Гастробар
Кальян
Кальян

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