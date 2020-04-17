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Минск
Ночлег
Рецепты
Фудхаки
Разное
Каталог
Афиша
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More Sushi / Море Суши
Одобрено
Суширия в Дана Молл
Оценка заведения
Описание
Мы не только кафе, но и доставка блюд японской кухни
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Сегодня
Открыто сейчас
UTC+3
08:00 - 23:00
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Ценовая категория
Средние цены по городу
$$
₽
10
₽
30
Цена
₽
30
Информация
+375(29) 567-88-66
Минск, Minsk, Belarus
Статистика
16 Просмотров
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Категории
Суши
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