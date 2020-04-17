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More Sushi / Море Суши

More Sushi / Море Суши Одобрено

Суширия в Дана Молл

Оценка заведения

Описание

Мы не только кафе, но и доставка блюд японской кухни

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Сегодня Открыто сейчас UTC+3

08:00 - 23:00
  • Понедельник
    08:00 - 23:00
  • Вторник
    08:00 - 23:00
  • Среда
    08:00 - 23:00
  • Четверг
    08:00 - 23:00
  • Пятница
    08:00 - 23:00
  • Суббота
    08:00 - 23:00
  • Воскресенье
    08:00 - 23:00

Ценовая категория

Средние цены по городу
$$
10
30

Цена

30

Информация

+375(29) 567-88-66
Минск, Minsk, Belarus

Статистика

16 Просмотров
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Категории

Суши
Суши

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