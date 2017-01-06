Menu.by / Меню.бай

Menu.by – это быстрая служба доставки из лучших кафе и ресторанов Минска, Могилёва, Бреста, Гомеля, Гродно и Витебска. Мы появляемся тогда, когда Вы голодны – ранним утром, во время обеда и ужина и даже поздно ночью. Мы работаем 24 часа 7 дней в неделю в Минске и с 09:00 до 03:00 (воскресенье, понедельник-среда) и с 09:00 до 04:00 (четверг-суббота) в регионах. Доставляем пиццу, суши, бургеры, традиционные белорусские блюда, итальянскую пасту, всевозможные десерты и прочие разновидные блюда, которые порадуют Ваш аппетит, а также широкий ассортимент безалкогольных напитков!